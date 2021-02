De nouvelles images des violences de la Commanderie

L'émission Quotidien a publié de nouvelles images des violences qui ont eu lieu à la Commanderie, il y a trois semaines.





"Que s'est-il passé le 30 janvier à Marseille ? Images inédites des ultras qui pénètrent à l'intérieur du centre d'entrainement de l'OM : le joueur Alvaro González tente de faire le médiateur et reçoit un projectile", a posté l'émission de TMC sur son compte Twitter.



Les vidéos montrent l'entrée des supporters (dont quelques-uns étaient cagoulés), ainsi qu'une violente charge sur les forces de l'ordre. Elles montrent aussi comment Alvaro Gonzalez a tenté de calmer les supporters, avant d'être apparemment touché par un projectile.



Des scènes inadmissibles. Espérons que les enquêteurs et la justice ne se laisseront pas perturber par le contexte et feront leur travail.





🔴 Que s'est-il passé le 30 janvier à Marseille ?

Images inédites des ultras qui pénètrent à l'intérieur du centre d'entrainement de l'OM : le joueur Álvaro González tente de faire le médiateur et reçoit un projectile#Quotidien pic.twitter.com/riDPwDMbrf — Quotidien (@Qofficiel) February 19, 2021