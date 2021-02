Rachid Zeroual a répondu à d'autres questions de journalistes, après la conférence de presse collective. Il sous-entend que Jacques-Henri Eyraud a fait en sorte que la manifestation dégénère, à la Commanderie. Il pense aussi qu'il y a eu des "magouilles" avec Rudi Garcia.





"C'est lui tout seul qui a créé cette situation. On n'a fait que subir, depuis le début. Il nous a sanctionnés, il a mis des amendes. Avant même qu'il y ait le Covid, déjà, il nous a un peu fait la misère, eh. Il n'arrêtait pas de monter les groupes les uns contre les autres. On n'allait pas le laisser faire plus que ça. On est arrivé à un point de non-retour, car avec le Covid il s'est senti tout permis du fait qu'on était plus au stade et qu'il nous imposait certaines choses. Quand il y avait des tifo, il fallait les lui faire passer pour qu'il donne son aval. Il nous a promenés, bananés, baladés, à un moment on dit stop", a déclaré le chef des Winners au micro de L'Équipe (vidéo visible en bas de cette page).



Et de poursuivre : "Le Vélodrome sans groupe de supporters ? C'est inimaginable, impossible. Il est fou. Il n'y a qu'un fou qui peut imaginer ça. Il a peut-être joué dans la pièce de théâtre de Bernard Tapie, Vol au-dessus d'un nid de coucou. Je ne sais pas d'où il sort. Je n'en reviens pas. On va faire quitter les Marseillais de la ville aussi pour laisser les Parisiens s'installer ? On va perdre notre identité ? Il a touché à tout ce qu'il ne fallait pas, sans gêne, sans retenue. Un malade, un fou. Il a réuni tous les présidents qu'on a fait sauter auparavant à lui tout seul, avec ses amis cachés. Sans compter ses menaces que les autres groupes n'osent pas dire. Ses menaces, c'était parce que Macron était supporter de l'OM, "attention je vais vous dissoudre". Il a fait au quotidien la pression sur tous les groupes. C'est pour ça qu'il y en a qui ont pété les plombs à la Commanderie. Et c'est de sa faute. Tout en sachant qu'à la Commanderie, avant qu'on arrive, il y a 300 CRS qui ont disparu. Je me pose la question si nous-mêmes on n'est pas tombé dans notre propre guet-apens. Parce qu'au départ cette manifestation elle était pacifique. Il l'a amené là où il le voulait."



Zeroual attend une réaction de Jacques-Henri Eyraud, et aussi de Frank McCourt : "On se laisse le temps de le laisser parler et de sortir de son trou. À chaque fois qu'il sort, il trébuche et il dit des conneries. 20 ans de chaos, 20 ans de magouilles. Si on sortait juste son époque à lui sur Garcia, avec Strootman et certains. Alors là, je ne sais pas qui est le plus gros magouilleur. Parce que 800 000 euros un joueur comme Strootman, il faudra qu'il m'explique comment il a fait pour gober ça et nous le faire gober à nous. (...) Que McCourt prenne vite une décision, parce qu'on ne se laissera pas faire et si on a fait cette conférence de presse, ce n'est pas nous qui l'avons décidé. C'est tout Marseille qui l'a décidé. N'oubliez pas ça. Les réseaux sociaux, les politiques, c'est tout le monde qui nous a poussés à faire ce qu'on fait. Je n'étais pas pour, mais vu la tournure que ça prenait, j'en étais content en tant que responsable d'un groupe de supporters depuis 33 ans. Que McCourt il se bouge vite vite et qu'il prenne de bonnes décisions, qu'il nous mette vraiment un mec qui connaît le ballon et qu'il essaie de faire en sorte que ce soit un mec respectueux et qui aime Marseille. Pas un Marseillais, quelqu'un, même par adoption, on le prendrait. On prendrait n'importe qui. On ne couchera pas avec le diable."



Etant donné le contenu des propos, on peut effectivement s'attendre une réaction...