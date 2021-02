Rothen pense que Larguet a eu de la réussite

Jérôme Rothen pense qu'il est plus facile pour Nasser Larguet de lancer de nouveaux joueurs que ça ne l'était pour André Villas-Boas. L'ancien Parisien minimise le poids des décisions du technicien.





"Je reprochais à Villas-Boas de ne pas faire tourner. Mais sur la première partie de saison, quand tu joues la Ligue des Champions et que tu as des objectifs très élevés en championnat, que tu es dans les clous en étant vraiment mauvais, difficile de lancer un jeune comme Dieng. Nasser Larguet est dans la meilleure position pour le lancer. Il est directeur du centre de formation, il connaissait ce joueur", a déclaré l'ancien joueur du PSG sur RMC. Et de poursuivre : "Aujourd'hui, il n'a rien à perdre, même lui il dit qu'il est là à court terme, qu'il y aura un autre entraîneur et que sa place est au centre de formation. Et ce que je n'aime pas de la part de Nasser Larguet, c'est qu'il dit qu'il enlève la pression aux joueurs pour la prendre sur lui. Mais non, tu n'as pas de pression. Parce que si tu perds les matchs, on va aller le reprocher au président et aux joueurs."





"Khaoui ne s'est imposé nulle part"

Il s'en est notamment pris à Saif-Eddine Khaoui : "C'est très facile pour lui de nous faire croire que Khaoui a rongé son frein le pauvre alors qu'il montrait des choses à l'entraînement... Il est tellement fort qu'à 25 ans, il se n'est imposé nulle part ! Les joueurs ont répondu présents contre Nice, tant mieux, mais la hiérarchie ne va pas bouger. Il faut arrêter de penser que Khaoui c'est mieux que Thauvin. Il faut arrêter de penser que Dieng c'est mieux que Benedetto, Germain ou Milik. Pour moi, il a fait un coup, il a gagné avec beaucoup de réussite."



Sur la rencontre de mercredi, il paraît pourtant assez évident que Khaoui a plus apporté de Thauvin, lequel n'a absolument rien fait bien qu'il ait été plus frais que ses adversaires. Rothen est peut-être juste énervé parce que l'OM a gagné...