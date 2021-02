Les groupes de supporters ont pris la parole

Les groupes de supporters de l'OM se sont réunis et ont pris la parole, en conférence de presse. Rachid Zeroual et Christian Cataldo ont parlé. Ils ont invité Jacques-Henri Eyraud à quitter le club.





"Vous n'avez rien compris, nous ne voulons pas de votre modèle américain, de votre fan expérience aseptisée. (...) L'OM est une religion, transmise de génération en génération, c'est un membre à part entière de chaque famille. (...) Aussi, face à l'échec avéré de votre projet, nous ne vous considérons plus comme le dirigeant du club. Il est temps de quitter l'OM", a notamment lancé Christian Cataldo.





"Aulas, par exemple, est un vrai patron"

Rachid Zeroual ne compte pas reprendre le dialogue, tant que JHE est en poste : "C'est lui qui a rompu les discussions en nous envoyant ces courriers, ces emails, et même des huissiers dans nos locaux. Les discussions avec lui sont difficiles dans la mesure où personne ne veut le voir. Il ne représente plus personne. Il ne lui reste qu'une chose à faire: prendre l'avion et retourner à Disney aux USA." Il attend que Frank McCourt se manifeste : "Notre demande ? Que McCourt sorte de son château déjà, on ne veut pas un actionnaire fantôme, on veut un vrai patron comme Bernard Tapie. Aulas, par exemple, est un vrai patron. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il est bon sur tous les niveaux avec son club. (...) Que McCourt mette au poste de président un mec qui connait le ballon."



Le patron des Winners est prêt à aller beaucoup plus loin : "On sait qu'il va être difficile de le faire partir (JHE), et certains se sont laissés emporter à la Commanderie. Mais on ne va pas revenir sur ces faits-là, on a déjà dit qu'on regrettait. La suite ? McCourt comme Eyraud vont se retrouver face à tout Marseille, on va faire de demandes de manifestations à la préfecture, on va tous descendre sur la Canebière." Il a également taclé Dimitri Payet (car c'est bien connu, il faut demander l'autorisation à ses coéquipiers pour discuter de son salaire avec son patron), qu'il invite aussi à quitter l'OM : "Il n'y a que la Bonne Mère qui est éternelle à Marseille, Payet non. Il a négocié un contrat dans le dos de ses équipiers... Pour moi ce n'est plus un joueur, c'est un mec."



Il reste maintenant à savoir ce qu'en pensent Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt.