Roustan accuse McCourt de vouloir des clients plutôt que des supporters

Didier Roustan pense que Frank McCourt voudrait remplacer les supporters par des clients, au stade Orange Vélodrome.





"Ces groupes de supporters, ils payent l'équivalent de sept-huit euros par match, et ça pour ces gens, pour les McCourt, ce n'est pas possible. Ce genre de supporters, ce ne sont pas vraiment des consommateurs. Ce sont des consommateurs de football, mais eux, ils veulent autre chose. Ils veulent des clients et ils s'adressent à des clients", a déclaré le journaliste sur la chaîne de L'Équipe.





"Les rendre plus consommateurs"

Il pense que "deux mondes s'affrontent" : "La direction actuelle a une envie de faire monter en gamme les supporters du stade, les rendre plus consommateurs et qu'ils consomment davantage."



Jacques-Henri Eyraud et Hugues Ouvrard sont pour l'instant silencieux.