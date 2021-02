Larguet veut encore ménager Milik

Nasser Larguet voudrait encore ménager Arek Milik (26 ans), lors du match contre Nantes. Jordan Amavi (26 ans) pourrait aussi ne pas être titulaire.





En conférence de presse, l'entraîneur de l'OM s'est exprimé sur le possible retour du Polonais. Il voudrait jouer la carte de la prudence et ne sait pour l'instant pas s'il le fera jouer : "Arek continue son retour, j'ai envie de l'avoir à 100% même si lui aimerait jouer, moi je préfère qu'on le ménage. Christopher (Rocchia) est aussi aux soins, tous les autres sont aptes." La situation est la même pour Jordan Amavi, lequel a joué 3 minutes contre Nice : "Il faut y aller progressivement, quand on est arrêté depuis un certain nombre de semaines. Là il va rentrer dans le vif du sujet au niveau de la compet. Pour demain je réfléchis à combien de temps je vais pouvoir le faire jouer."





"Je sais déjà l'équipe que je vais aligner demain"

Il connait déjà les noms des joueurs qui vont démarrer le match : "J'aime quand les joueurs me mettent dans la difficulté avant de construire un onze. C'est un casse-tête agréable. Et oui, je sais déjà l'équipe que je vais aligner demain. Comment les joueurs prennent la réorganisation ? Les séances qui ont précédé le match contre Nice et depuis, j'ai senti tous les joueurs concernés, même ceux qui avaient un petit bobo voulaient être sur le terrain pour se montrer. J'espère que ça restera dans le temps, même quand certains joueurs resteront un peu plus sur le banc, parce que c'est leur métier." Il a enfin expliqué le repositionnement de Dimitri Payet en meneur de jeu : "Je n'ai pas discuté avec lui pour lui dire 'tu vas jouer en numéro 10', j'ai juste senti qu'il fallait le mettre au coeur du jeu, car on allait avoir deux joueurs d'espaces sur les côtés (Henrique et Khaoui). Il leur a beaucoup parlé, j'ai trouvé ça positif. Pendant sa suspension il a également demandé à faire des séances supplémentaires, j'ai aimé ça. J'espère qu'il va continuer ainsi."



Milik n'a pour l'instant joué que 2 matchs avec l'OM (pour 1 but).