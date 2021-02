Face à la presse, Pol Lirola (23 ans) s'est exprimé sur ses débuts à l'OM. Il a notamment évoqué les incidents de la Commanderie. Cela ne l'empêche pas de vouloir s'inscrire sur le long terme dans le club.





"Tous ces événements m'ont surpris, mais je devais rester concentré sur le jeu. Je ne veux pas commenter le reste, je suis ici depuis peu, ce que j'ai pu voir c'est que l'OM est un club qui compte énormément pour les Marseillais. Mais encore une fois je me concentre sur mon jeu", a-t-il déclaré aux journalistes présents. Il n'a pas regretté son choix, même après les violences : "Je n'ai jamais connu de situation pareille en six ans de professionnalisme, mais je suis très content d'être ici, je ne regrette rien. J'ai envie de bien jouer et de donner mon maximum pour le club."





"L'objectif est de finir dans le top 5"

Il ne sait pour l'instant pas s'il restera en fin de saison : "Je suis prêté, pour l'instant je ne pense qu'à bien jouer, pour qu'une fois arrivé au mercato estival le club décide de me garder, car je suis très heureux ici comme je l'ai dit." Il espère enfin que l'équipe va se relancer : "Le plus important c'est qu'avoir gagné contre Nice nous a redonné de la confiance, on en avait besoin. L'objectif est de finir dans le top 5 pour être européens la saison prochaine. Ca passe par une victoire contre Nantes lors du prochain match", a-t-il poursuivi.



Pol Lirola a pour l'instant disputé 7 rencontres sous le maillot marseillais.