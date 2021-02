Roxana Maracineanu pense que l'OM pourrait envisager de davantage impliquer les supporters dans ses décisions.





Au micro de France Info, la ministre des Sports a indiqué suivre de près ce qui se passe à Marseille : "Je ne suis pas du tout contre l'idée de ne plus accepter les violences des groupes de supporters. Il faut qu'on évite à tout prix les violences au moment des matchs de sport, ce n'est pas le lieu, pas le moment. Les matchs, ça doit être un moment de joie, festif, et même si son équipe perd ou même si on n'est pas content de comment l'équipe est gérée, on ne doit pas partir en vrille comme ça."





"Qu'ils aient leur mot à dire sur les décisions qui sont prises"

Et de poursuivre : "S'ils veulent faire disparaitre les clubs de supporters ? Ça, c'est une interprétation. Je vais avoir Monsieur Eyraud aujourd'hui au téléphone pour en discuter avec lui. Effectivement, je tiens beaucoup à ce qu'on respecte les supporters. Ils ont été là avant que les dirigeants de l'OM soient là, ils seront encore là pendant des années. Il faut les respecter, il faut les associer aussi et trouver des terrains d'entente, de discussions, et de les impliquer pourquoi pas à la gouvernance du club. Je tiens beaucoup à ça. Ce que ça veut dire ? Pouvoir avoir leur avis au moment où l'on prend des décisions sur des joueurs, sur des entraîneurs. Ça existe ailleurs. Qu'ils aient leur mot à dire sur les décisions qui sont prises au sein du club. Si les discussions que Monsieur Eyraud a proposées peuvent aboutir à quelque chose de ce genre, et bien je pense que ce sera novateur."



Il est difficile de savoir si la ministre fait allusion au système des socios, tel qu'il est en place au Barça ou au Real Madrid.