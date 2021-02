IAM est solidaire des clubs de supporters

Le groupe IAM a pris la défense des groupes de supporters, suite au courrier adressé par Hugues Ouvrard.





"Concernant les récents événements liés à l'OM, on voulait préciser que tous les membres du groupe IAM sont solidaires des clubs de supporters. Ce club-là, c'est une ville, c'est une identité, une mentalité, ça fait partie de nos vies, c'est dans l'ADN. Il y a des choses qui ne peuvent pas se passer dans ce club et dans cette ville. On n'a jamais fait aucun mystère de notre proximité avec les groupes de supporters, et on est solidaires des mouvements (de protestation) lancés actuellement, on a d'ailleurs signé des pétitions", a lancé Akhenaton dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.



Et d'ajouter : "Les gens qui reprennent ce club, à n'importe quelle époque, doivent réaliser qu'en épousant ce club ils épousent une ville, un état d'esprit. C'est ça, être Marseillais."



Pour rappel, le conflit est lié à la menace de rupture des conventions sur les abonnements, suite aux violences survenues à la Commanderie. Une question très sensible.