Sylvain Ripoll, sélectionneur des Espoirs, a confié tout le bien qu'il pensait de Boubacar Kamara (21 ans). Il le trouve notamment très mature.





"Bouba, c'est une force tranquille. Malgré son jeune âge, il est exposé depuis des années maintenant dans un contexte pas toujours évident. Ce n'est pas commun : nombre de joueurs expérimentés n'ont jamais réussi à s'imposer à l'OM. Bouba, lui, on sent qu'il a du recul, de la hauteur. Est-ce parce qu'il est né là-bas ?" a lâché le technicien dans les colonnes de L'Équipe. Il considère qu'il a beaucoup progressé au niveau physique : "Il a su aller chercher ce qu'il fallait sur le plan athlétique pour s'y installer au niveau de l'endurance, des temps de réaction."



Boubacar Kamara s'apparente à un leader, en ces moments où le bateau tangue très fort. Son contrat se termine en juin 2022 et on peut malheureusement penser qu'il ne fera pas long feu à l'OM.