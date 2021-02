Di Meco en remet une couche sur Eyraud

Eric Di Meco s'en est à nouveau pris à Jacques-Henri Eyraud, dans les colonnes de La Provence. Il pense que le président de l'OM est un supporter du PSG et qu'il n'aime pas Marseille.





"Je suis inquiet. Sportivement, je me demande si ça importe, j'ai l'impression que tout le monde a fait une croix sur cette saison. Ça se finira peut-être avec une place en Ligue Europa et puis voilà. Mais je pense que le problème n'est pas là. Le problème, c'est la façon dont le président gère ce club, à l'intérieur même de cette ville. Si tu achètes l'OM pour certaines raisons, comme l'image forte, l'histoire en Europe, l'ambiance au stade, tu ne te comportes pas comme ça. Il n'aime même pas l'histoire du club, on se souvient de ses déclarations surréalistes ("L'OM des magouilles") après La Commanderie. Et je reste persuadé que le président Eyraud ne nous aime pas", a déclaré le consultant de RMC dans les colonnes de La Provence.





"Il était notoirement supporter du PSG"

Et de préciser sa pensée : "J'ai dit un jour à la radio que lorsqu'il a été propulsé à la tête de l'OM, le sport numéro un à Paris avait été de trouver sa photo avec une écharpe du PSG. Cela ne lui avait pas plu. Mais de partout où il est passé à Paris, il était notoirement supporter du PSG. Mais là, quand tu vois ce qu'il fait et que tu entends ce qu'il dit, il est presque en opération sabotage. D'ailleurs, quand j'entends le serpent de mer de la vente du stade Vélodrome, je me dis qu'il ne faut surtout pas vendre à ces gens-là. Vous savez, j'attendais un communiqué qui n'est jamais tombé l'autre jour, pour qu'il nous dise qu'il y avait trop de Marseillais au Vélodrome, qu'ils prenaient trop à coeur les buts encaissés."



Eyraud concentre la colère de nombreux supporters de l'OM. Il paraitrait assez étonnant qu'il soit maintenu très longtemps au poste de président.