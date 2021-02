Kombouaré met la pression sur l'OM

Antoine Kombouaré considère que l'OM est favori, en vue du match qui se disputera demain face à Nantes.





En conférence de presse, le nouvel entraîneur des Canaris a donné son avis sur l'opposition à venir. Il a souligné la qualité de l'équipe olympienne : "Il faut jouer notre jeu. Évidemment, on va informer au maximum nos joueurs sur cette équipe de Marseille. On ne sait pas si on pourra faire la même entame que contre Angers (deux buts d'entrée de rencontre). On a envie de faire un gros match, une belle entame, on travaille en ce sens, mais ça reste l'OM, avec une grande équipe. Ils sont 6e du championnat, pendant que l'on est toujours 18e."





"On sait cette équipe-là en confiance"

Et de souligner le bilan récent positif de l'équipe de Nasser Larguet : "Sur les quatre derniers matches, ils font une victoire, un nul, une défaite et une qualification à Auxerre. Et leurs deux derniers matches, c'est un nul à Bordeaux en jouant 35 minutes à neuf et surtout, une victoire contre Nice 3-2. C'est une équipe qui a retrouvé le goût de la victoire. On sait cette équipe-là en confiance, avec des joueurs de qualité et leur groupe solide. Ils savent que pour les quatre premières places, c'est compliqué, mais la cinquième est très facilement possible à aller chercher. Ils viennent chez nous en confiance et ce sera un match compliqué pour nous. On est plus malade qu'eux !"



Très expérimenté, l'ancien coach du PSG ne s'y prendrait pas autrement s'il voulait mettre la pression sur l'OM.