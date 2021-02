Mercato : Sarr déjà poussé vers la sortie au Bayern ?

Bouna Sarr (29 ans) n'a pour l'instant pas convaincu son entraîneur, Hans-Dieter Flick, au Bayern Munich. Il est considéré comme une "erreur de casting" par certains observateurs.





Si l'on en croit les informations relayées par Kicker, l'ancien latéral droit de l'OM est considéré comme un flop, au sein du club bavarois. Il n'a été aligné que 4 fois en Bundesliga et 4 autres fois en Ligue des Champions (2 fois comme titulaire). Sa dernière apparition remonte à lundi, et il est à espérer qu'il bénéficie à nouveau de temps de jeu, ces prochaines semaines.



Pour rappel, Sarr a été transféré pour un montant de 10 millions d'euros, en toute fin de mercato et après cinq saisons passées à l'OM. Il souhaitait franchir un palier supplémentaire et frapper à la porte des Bleus. Son gros mental devrait l'aider à surmonter cette mauvaise passe et reprendre sa progression.