La Fédération annonce la reprise du National 2 (Officiel)

La FFF a officialisé la reprise du championnat de National 2, ce jeudi. La prochaine rencontre aura lieu le 13 mars.





La Fédération a annoncé la reprise du championnat de National 2. Les clubs seront soumis à un protocole sévère : les matchs se disputeront à huis clos et les Agences Régionales de Santé (ARS) surveilleront l'application des règles. Les joueurs devront passer des tests PCR et un délégué FFF, ainsi qu'un médecin, seront présents les jours de match.



"Le championnat va reprendre à partir du 13 mars et les équipes concernées pourront s'entraîner collectivement après 18h sur dérogation. La Fédération française de football, après accord des autorités gouvernementales, est heureuse d'annoncer la reprise du National 2. Les équipes engagées dans ce championnat sont autorisées à reprendre les entraînements collectifs avec une dérogation au-delà de 18h dans le respect du protocole sanitaire d'entraînement. À l'instar de la Coupe de France masculine, cette décision prise en concertation avec les autorités gouvernementales va permettre aux clubs et joueurs concernés de retrouver le terrain et la compétition de manière progressive. Le Comité exécutif de la FFF du 21 janvier 2021 a validé le nouveau format du championnat, qui consiste à terminer la phase des matchs aller puis à constituer une poule d'accession et une de maintien pour les matchs retour.



Chaque poule est constituée de 8 clubs en fonction du classement arrêté à l'issue des matchs aller. Le nombre des accessions et des relégations reste identique. Le National 2 reprendra par la 10e journée de Championnat le samedi 13 mars et s'achèvera le dimanche 13 juin. Pour les clubs éliminés de la Coupe de France, des matchs en retard pourront être fixés dès le 27 février et le 6 mars. Un protocole sanitaire strict devra être observé en raison de l'épidémie de la Covid-19 qui perdure et face à laquelle la Fédération appelle à nouveau à la plus grande vigilance et au respect essentiel des gestes barrières. Concernant les autres championnats masculins et féminins, la Fédération française de Football travaille pour leur reprise et espère le visa du gouvernement", indique le communiqué publié par la FFF.



Pour rappel, seules 9 journées ont pour l'instant été jouées. L'OM occupe la dernière place du groupe C.