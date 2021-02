Sampaoli aurait recalé un club saoudien pour signer à l'OM

Jorge Sampaoli a refusé une proposition XXL émanant d'Al Hilal pour rejoindre Marseille. L'accord avec l'OM serait proche.





Selon les renseignements obtenus par L'Équipe, la direction phocéenne s'est quasiment entendue sur tous les points avec les représentants de l'Argentin. La question des émoluments serait réglée, ainsi que celle de la composition de son staff, lequel devrait réunir quatre personnes en plus du technicien.



La Provence confirme quant à elle que l'ancien sélectionneur de l'Albiceleste a bien été approché par Al Hilal, ces dernières heures. Une "grosse offre" aurait été formulée, mais elle aurait été retoquée, car "Sampaoli préfère l'OM". Tout paraît réuni pour que le fils de Marcelo Bielsa prenne bientôt place sur le banc de touche olympien. On ne doute d'ailleurs pas qu'il aura visualisé la rencontre disputée face à Nice, mercredi soir, et qu'il a pu constater comme tout le monde qu'on ne devait pas forcément s'en tenir à la hiérarchie dans le secteur offensif.



Pour rappel, l'Atlético Mineiro occupe pour l'instant la 3e place du classement du championnat brésilien, à égalité avec Sao Paulo (qui est 4e à la différence de but). Il reste deux matchs à jouer avant le terme de la saison.