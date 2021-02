Saif-Eddine Khaoui (25 ans) a réalisé une grande prestation, face à Nice (3-2), mercredi soir. Il était sur son nuage, après la rencontre.





"C'est une chance de pouvoir jouer et montrer mes qualités. Je remercie le coach qui m'a fait confiance. Cette chance-là, je l'attendais depuis très longtemps. Je suis arrivé en 2016 et je n'ai jamais eu la chance de démarrer titulaire. Je savoure énormément avec beaucoup d'émotion. Le coach a dit qu'il donnerait du temps de jeu à ceux qui méritent. Après, il y avait des suspendus, des incertains, il m'a fait jouer sur un côté alors que ces derniers mois, je dépannais latéral gauche, ce qui ne me dérangeait pas non plus. J'ai été patient. Peut-être qu'avant, ce n'était pas le moment et là, c'est arrivé", a déclaré le milieu de terrain après la rencontre.



Il y a fort à parier que l'international tunisien bénéficiera d'autres occasions de se montrer, ces prochaines semaines. S'il ne s'agit que d'un match, il a apporté beaucoup de fraicheur, aux côtés de Luis Henrique et Bamba Dieng.