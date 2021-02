Nasser Larguet a confié sa satisfaction, après la victoire obtenue par l'OM contre Nice (3-2). Il s'est notamment réjoui de la prestation réalisée par Saif Eddine Khaoui (25 ans), déterminant mercredi soir.





"Quand on marque trois buts, on peut l'être, avec une composition d'équipe inédite. Je leur ai demandé de se lâcher. On avait trouvé une assise défensive à Bordeaux et je leur ai demandé de mieux utiliser le ballon, de prendre confiance en eux, d'aller en nombre dans la surface de réparation. On l'a fait par moments. C'est une satisfaction", a déclaré l'entraîneur phocéen, en conférence de presse.





"Nous l'avons sorti un peu du placard"

Il se réjouit du visage affiché par cette équipe : "Nul n'est indispensable et chacun doit faire un peu plus. Dans notre situation, il faut que la concurrence soit saine, que chacun titre l'autre vers le haut, jeune ou ancien. C'est ce qu'on a vu ce soir. Je suis très heureux pour Khaoui, nous l'avons sorti un peu du placard. Il est sérieux, je ne l'ai jamais vu se plaindre. À Auxerre, il m'avait donné les premiers signes qu'on pouvait compter sur lui et ça a été le cas contre Nice."



Les prestations réalisées par certains jeunes, face aux Aiglons, pourraient sérieusement bousculer la hiérarchie des titulaires.