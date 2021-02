Pablo Longoria s'est exprimé sur les sujets du moment, après la victoire obtenue par l'OM contre Nice (3-2).





Le directeur du football a pris la parole, ce mercredi soir : "Retourner dans la victoire, c'est toujours positif. En plus dans un moment difficile. Il y avait eu de la solidarité comme à Bordeaux. Nous sommes contents et je dois féliciter les joueurs", a-t-il déclaré au micro de Canal+.





"On a besoin de tout le monde"

Il a également évoqué la fracture avec les supporters : "C'est le moment de l'unité. On a besoin de tout le monde. Connaître l'OM sans les supporters, c'est inconcevable. Il faut qu'on se parle, qu'on trouve la meilleure solution. L'OM ne peut pas vivre sans ses supporters. La logique c'est que l'OM doit vivre avec ses supporters et a besoin d'eux", a-t-il ajouté. Il a enfin félicité son entraîneur Nasser Larguet : "On doit féliciter Nasser pour le travail qu'il fait. Dans un moment très difficile."



Espérons que les supporters en reviendront à de meilleurs sentiments après ce succès qui a fait plaisir.