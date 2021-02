LFP : Benedetto a pris trois matchs ferme

Dario Benedetto (30 ans) a écopé de trois matchs fermes, suite au carton rouge pris contre Bordeaux (0-0).





L'attaquant argentin a été sanctionné de trois rencontres de suspension ferme, plus une autre avec sursis, après son exclusion face aux Girondins. Une punition qui paraît encore bien sévère, d'autant que Leonardo Balerdi a pris un match ferme et un autre avec sursis pour avoir retenu un joueur et que Valentin Rongier est suspendu pour avoir pris trois cartons jaunes en moins de dix matchs.



L'OM est aujourd'hui le club le plus sanctionné en Europe. On en arriverait presque à croire qu'il joue plus dur que les autres...





Les autres décisions de la commission

Un match de suspension :

Frédéric Sammaritano (Dijon FCO)



Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle ou par révocation du sursis :

Yacine Adli (FC Girondins de Bordeaux)

Trevoh Chalobah (FC Lorient)

Zinedine Ferhat (Nîmes Olympique)

Valentin Rongier (Olympique de Marseille).