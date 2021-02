Vente OM : Ben Jacobs donne des détails sur les discussions

Le journaliste Ben Jacobs a donné de nouvelles informations sur les discussions concernant le possible rachat de l'OM.





Selon les éléments qu'il a recueillis, "Talal est intéressé", "le PIF n'est pas impliqué", "aucun prix n'est convenu, seulement une évaluation du club", "les manifestations des fans ne forceront pas McCourt à sortir" et "Talal n'est pas un grand fan de football, mais a un faible pour Marseille". Il ajoute des informations plus précises : "Talal, comme on me l'a dit, évalue le club à environ 380 (millions d') euros. Je serais surpris, même si McCourt était désespéré de vendre, s'il acceptait une offre aussi basse. Même si les choses avancent, je doute que quelque chose se passe avant l'été." Et enfin : "Pour préciser sur le "pas fan de football", je veux dire qu'il n'est pas un fan inconditionnel d'une équipe ou d'une ligue européenne et achèterait plus par sens des affaires que par vanité ou passion. Mais de retour en Arabie, il assiste à des matchs et a même donné une fois 25 Bentleys à Al Nasr lorsqu'ils ont remporté la Ligue."



Et de conclure : "Je suppose qu'une partie de tout ça n'est qu'une tactique pour obtenir le meilleur prix possible. Mais oui, 380 n'est pas faible, c'est juste faible par rapport à ce à quoi McCourt veut (que ce soit vraiment ou en tant que tactique)."



Sous réserve que ces informations soient fondées, il n'est pas évident de mesurer l'impact que peut avoir la rupture entre la direction et les supporters sur les discussions. Voire si elle pourrait avoir un lien avec la possible vente du club.





Good fun joining @MarseilleView🎙️



Summary:

Talal's is interested ✅

PIF not involved ❌

No price agreed, only a club valuation 💰

McCourt's denial genuine & echoed by KH ⛔️

Fan protests won't force McCourt out 🗣️

Talal isn't a big ⚽️ fan but does have soft spot for Marseille https://t.co/1kcUyFwxep — Ben Jacobs (@JacobsBen) February 16, 2021