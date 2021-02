Sébastien Jibrayel, adjoint aux sports de Marseille, souhaite l'apaisement entre l'OM et les groupes de supporters. Il considère que la direction marseillaise n'aurait pas dû leur envoyer la lettre annonçant la fin de la convention.





Au micro de France Bleu Provence, Jibrayel s'est exprimé sur la profonde rupture qui sépare les dirigeants du club et ceux des groupes de supporters : "Nous n'avons pas besoin d'une Agora, d'une boîte à idées pour nous apprendre à supporter notre club. Je pense plutôt que la direction de l'OM devrait plutôt se créer une Agora pour apprendre à dialoguer avec les supporters et à calmer le jeu", a-t-il estimé.





"Ce n'est pas comme que ça marche à Marseille"

Il admet en revanche que la mairie ne peut pas imposer le départ de Jacques-Henri Eyraud ou Hugues Ouvrard : "La mairie de Marseille n'est pas membre du conseil d'administration de l'OM, ce n'est donc pas à nous de prendre cette décision, nous ne sommes pas là pour dire, un doit partir un autre doit rester. C'est les membres du conseil d'administration qui doivent prendre cette décision." Il regrette la lettre envoyée aux groupes de supporters : "On n'envoie pas une missive comme ça un soir en disant "venez vous asseoir autour d'une table on vous expliquer les choses, on va tout vous lever". Ce n'est pas comme que ça marche à Marseille, ce n'est pas comme ça qu'on discute avec les Marseillais !"



Pour rappel, le courrier adressé annonçait la rupture de la convention qui lie le club aux associations, concernant les abonnements. Il est difficile de mesurer tout ce que cela implique pour les groupes.