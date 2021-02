OM-Nice : les noms des arbitres

Mikael Lesage arbitrera la rencontre OM-Nice, ce soir, pour le compte de la 11e journée de Ligue 1.





Mikael Lesage sera au sifflet, au stade Orange Vélodrome, ce soir. Il sera assisté par Mickaël Annonier et Huseyin Ocak, sur les lignes de touche, tandis qu'Aurélien Petit tiendra le rôle de quatrième arbitre. Enfin, Eric Wattelier et Dominique Julien seront chargés de la vidéo.



L'OM reste de très loin l'équipe qui prend le plus de cartons (63 cartons jaunes et 7 cartons rouges) en Ligue 1, voire en Europe.