Mercato : Watford revient à la charge pour Gueye

Watford estimerait avoir été lésé dans le dossier de Pape Gueye (22 ans) et a déposé un recours devant la FIFA.





Selon les informations rapportées par L'Équipe, le club anglais a déposé un recours devant la FIFA pour contester la signature du milieu de terrain à l'OM. Le joueur, qui s'estimait lésé financièrement, avait écarté son ancien agent Bakari Sanogo et confié ses intérêts à l'avocat maître Pierre-Henri Bovis, lequel avait repéré des irrégularités lors de son transfert à Watford. Par exemple, Gueye avait passé une visite médicale, lors de l'été 2019, sans que Le Havre (son ancien club) n'ait été mis au courant. Une procédure a donc été ouverte. Le journal précise que les Phocéens n'ont pas été surpris et que des discussions se tenaient encore, en décembre : la tentative de conciliation n'a pour l'instant pas abouti.



Pape Gueye est l'une des notes positives de la saison marseillaise. Il prend peu à peu du volume au milieu du terrain et semble promis à un bel avenir. Il ne fait pas de doute que l'OM a fait une belle affaire. Il a joué 25 matchs, toutes compétitions confondues, cette saison, et inscrit 1 but.