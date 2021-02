OM-Nice : les compos probables

L'OM accueille Nice, en match en retard de la 11e journée de Ligue 1, ce mercredi. Voici les équipes qui pourraient démarrer le match.





Nasser Larguet doit composer sans les joueurs arrivés lors du mercato. Les suspendus comptent, en revanche. La liste des absents est donc importante : Dario Benedetto et Leonardo Balerdi sont suspendus, Olivier Ntcham, Arek Milik et Pol Lirola ne sont pas qualifiés.



Côté Nicois, Adrian Ursea compte plusieurs absents pour blessure, dans son effectif : Dante, Jeff Reine-Adelaïde, Kadper Dolberg, Danilo, Youcef Atal et Jordan Lotomba sont indisponibles.



Le onze probable phocéen : Mandanda - Sakai, Alvaro, Caleta-Car, Nagatomo - Rongier, Kamara, Gueye - Thauvin, Germain, Payet.

Les remplaçants possibles : Pelé, Vanni, Perrin, Amavi, Cuisance, Khaoui, Souaré, Dieng, Luis Henrique.



Le onze probable niçois : Benitez - Pelmard, Bambu, Nsoki, Kamara - Claude-Maurice, Boudaoui, Lees-Melou - Lopes, Maolida, Gouiri.

Les remplaçants possibles : Cardinale, Danliuc, Prso, K. Thuram, Schneiderlin, Trouillet, Ndoye, Selouki.