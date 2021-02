Ghali compte faire barrage à Eyraud

Interrogé par RMC, Samia Ghali a affirmé que Jacques-Henri Eyraud ne ferait pas ce qu'il voudrait à Marseille.





Sur l'antenne de la radio, l'adjointe au maire de Marseille a fait part de sa colère suite aux annonces de lundi : "Je pense que le club fait fausse route. Depuis maintenant quelques semaines, il se passe des choses que j'ai du mal à comprendre. On a des résultats catastrophiques, mais au-delà de ces résultats, on est dans une relation entre le club et les Marseillais qui ne va plus. Ce qu'a fait Jacques-Henri Eyraud hier (lundi), c'est rajouter de l'huile sur le feu, là où nous avions déjà une situation très tendue. Ce n'était pas le meilleur moment pour rajouter de l'inquiétude, du stress et de la polémique." Elle assure que le président de l'OM ne fera pas ce qu'il veut : "On ne laissera jamais faire Jacques-Henri Eyraud. Tout Jacques-Henri Eyraud qu'il est, il ne fera pas ce qu'il voudra à Marseille, c'est une réalité. Qu'il essaye déjà d'avoir des résultats sportifs, qu'il s'occupe du foot, du sport, parce que c'est sa vocation première en tant que président. Le sport à Marseille, c'est une religion, c'est ce qui fait la cohésion de cette ville. Il veut toucher à quelque chose de sacré, mais on ne le laissera pas faire. En ce qui me concerne, je pense que Jacques-Henri Eyraud est en train de franchir la ligne jaune. A lui de décider dans quel camp il est. S'il veut jouer contre les Marseillais, il se trompe. (...) Dans les clubs de supporters, vous avez toutes les catégories sociales, professionnelles ou ethniques... C'est ça, Marseille. Il ne faut pas qu'il l'oublie. La punition collective, ça n'existe pas dans notre droit."



Il n'est pourtant pas évident que les élus puissent lui dicter son programme : "Jacques-Henri Eyraud ne peut pas se mettre tout le monde à dos. Je rappelle que l'OM ne paye pas aujourd'hui le loyer qu'il devrait payer à la ville de Marseille pour le stade Vélodrome. On ne peut pas tout accepter. (...) On s'exprimera, tout Marseille s'exprimera." Elle s'en est également pris à Frank McCourt : "Je pense que le problème de M.McCourt c'est qu'il n'est pas venu faire du sport, mais des affaires. La mondialisation du football, c'est une chose, mais on ne doit pas se servir de ça pour faire de l'immobilier à côté. Tous ceux qui veulent faire ça, à un moment donné, se cassent la gueule. Il a pensé que l'OM allait lui permettre de pouvoir acheter des choses à côté et faire de l'immobilier." Elle a enfin indiqué qu'elle n'était pas informée d'une possible vente : "S'il fait le ménage pour vendre le club ? Je ne suis pas dans la confidence de ce qu'il peut faire, mais une chose est sûre: vente ou pas, il ne peut pas le faire au détriment des supporters et de la ville de Marseille."



Pour rappel, Samia Ghali a rencontré les groupes de supporters, suite aux incidents qui ont eu lieu à la Commanderie. Le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle ne prend pas de pincettes.