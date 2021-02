L'OM aurait trouvé un accord avec Sampaoli

Jorge Sampaoli aurait trouvé un accord avec la direction phocéenne et devrait bien prendre place sur le banc de l'OM.





D'après les renseignements communiqués par FootMercato, le technicien argentin devrait bien rejoindre les rangs marseillais, dans les prochaines semaines. Il se serait effectivement entendu avec les dirigeants marseillais en vue d'un contrat portant jusqu'en juin 2023. Le média s'interroge par ailleurs sur la possibilité que l'OM paye sa clause libératoire de 661 000 euros.



Formé à l'école Marcelo Bielsa, Sampaoli va nécessairement ramener du spectacle au stage Orange Vélodrome. Il aura certainement pour mission de relancer une équipe qui paraît à bout de souffle et de préparer la saison prochaine. Sur le papier, l'effectif reste intéressant, et d'autant plus avec les arrivés de Pol Lirola et Arek Milik. Espérons qu'il parvienne à en tirer davantage qu'André Villas-Boas, dont le travail laisse quelques interrogations, cet exercice.



Pour rappel, l'OM pointe pour l'instant à 18 points de la 3e place, avec 2 matchs en retard. Si le podium paraît compromis, il ne s'agit pas d'oublier qu'il reste 45 points à prendre, d'ici le terme de la saison.