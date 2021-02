Un sénateur s'insurge contre les décisions de l'OM

Jérémy Bacchi, sénateur du Parti Communiste des Bouches-du-Rhône, a réagi aux annonces faites par l'OM, concernant les groupes de supporters.





"C'est avec une grande surprise, mais aussi beaucoup de colère que j'ai pris connaissance, comme beaucoup de Marseillais, de votre projet agora. Ce projet s'inscrit dans une longue lignée de régressions de libertés individuelles et collectives amorcée il y a déjà plusieurs années par le pouvoir politique pour limiter la dimension populaire du football, au profit d'un football business sans passion ni ferveur. Certes, vous n'êtes pas le premier à vous essayer à cela, d'autres avant vous l'ont fait. Mais Marseille n'est pas n'importe quelle ville et l'OM n'est pas n'importe quel club. L'un et l'autre sont intrinsèquement liés. A Marseille plus qu'ailleurs, le football et de fait l'OM, sont un patrimoine commun qui appartient aux Marseillais et aux Marseillaises", a-t-il indiqué dans un courrier publié sur Twitter.



Il considère que les groupes de supporters font l'attractivité du club : "Nous sommes passionnés, nous avons la ferveur, mais c'est précisément cela qui fait que l'OM est attractif et que des hommes à l'instar de Frank McCourt ont investi dans ce club. Vouloir essayer de le changer aujourd'hui est une attaque insupportable." Et d'en conclure : "L'OM c'est nous."



Pour rappel, le but de l'initiative Agora OM est de redéfinir le supportérisme : "Cette initiative, qui sera officiellement lancée au début du mois de mars, prendra la forme de groupes de travail, de plateformes d'échange d'idées et d'appels à projets pour que direction et supporters s'unissent dans la définition du supportérisme, et pour que vive et demeure l'Institution OM, populaire et diverse. Ce projet permettra à tous les amoureux du foot et de l'OM, familles, enfants, de se réapproprier le terme de supporter pour que celui-ci ne soit plus capté par des bandes violentes. Les supporters sont l'atout le plus précieux du club et le resteront", indique le site officiel olympien.



En parallèle à ce projet, les groupes de supporters ont reçu une lettre annonçant que le club envisageait de rompre la convention pour faute.