Larguet croit savoir pourquoi Cuisance n'y arrive pas

Nasser Larguet a donné son avis sur les contre-performances réalisées par Michael Cuisance (21 ans). Il pense que le milieu de terrain ne la joue pas suffisamment collectif.





Face à la presse, le technicien phocéen s'est exprimé sur les (grosses) difficultés auxquelles fait face le milieu de terrain : "C'est un joueur de foot qui a de la puissance et la qualité technique. Après c'est ce que je dis toujours aux joueurs, aux jeunes comme aux moins jeunes, c'est que ces qualités il faut les mettre au profit de l'équipe. Aujourd'hui il faut absolument qu'il rentre dans un collectif et qu'il mette ses qualités à disposition de l'équipe", a-t-il déclaré aux journalistes présents.



S'il avait peu joué la saison passée, au Bayern Munich, Cuisance avait en revanche montré des choses prometteuses au Borussia M'Gladbach. Il semble aujourd'hui très loin de les confirmer et il est peu probable que l'OM lève son option d'achat, au terme de la saison.



Pour rappel, Cuisance a disputé 16 matchs de Ligue 1 (dont 10 comme titulaire) et 6 de Ligue des Champions (dont 2 comme titulaire).