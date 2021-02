Larguet demande le soutien des supporters

Nasser Larguet souhaite le soutien des supporters, alors que son équipe reste en position délicate.





Interrogé sur la crise qui secoue l'OM et ses supporters, le technicien a rappelé que son équipe avait besoin d'être soutenue : "Dans un premier temps je me suis concentré sur le groupe qui a subi une certaine violence. Il fallait ressouder, panser les plaies. Les supporters, j'y tiens. Ils font partie d'un club, c'est important d'avoir un respect mutuel. C'est dans les moments difficiles qu'on a besoin de soutien", a-t-il déclaré en conférence de presse.



Pour rappel, la tension est vive, alors que la direction phocéenne a adressé un courrier de mise en demeure aux groupes de supporters. Plusieurs élus ont réagi et certains y voient la fin programmée du système tel qu'il avait été mis en place par Bernard Tapie, dans les années 80.



L'OM affrontera Nice, mercredi, au stade Orange Vélodrome.