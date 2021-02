Caleta-Car évoque son faux-départ à Liverpool

Duje Caleta-Car (24 ans) est revenu sur son faux-départ à Liverpool, en conférence de presse. Il affirme ne pas le regretter.





"Aujourd'hui, il y a la Ligue des champions, et je vais regarder les deux matchs. J'ai reçu une offre de la part de Liverpool. C'était un honneur pour moi de savoir qu'un tel club voulait de moi. Nous avons décidé avec le club que j'allais rester. L'OM est aussi un grand club et j'ai encore beaucoup de progrès à faire ici", a lancé le défenseur aux médias présents.





"Je suis bien à Marseille, qui est aussi un grand club"

Il assure ne pas regretter d'être resté, malgré les événements survenus à la Commanderie : "J'étais vraiment très heureux de recevoir une offre de leur part. Liverpool est un des plus grands clubs du monde. Cela aurait pu être un grand pas dans ma carrière, mais je suis bien à Marseille qui est aussi un grand club et on verra ce qui peut se passer", a-t-il enchaîné.



Depuis l'été 2018, Caleta-Car a joué 76 rencontres sous la tunique de l'OM. Sa venue avait impliqué un investissement de 19 millions d'euros.