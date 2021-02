Alvaro et Sakai de retour contre Nice ?

Les deux défenseurs étaient absents contre Bordeaux, dimanche soir (0-0).





Selon L'Equipe, Alvaro Gonzalez pourrait retrouver les terrains pour le match en retard contre Nice, au Stade Vélodrome, que l'OM va jouer demain soir, à 21h. L'Espagnol de 31 ans souffre d'un genou et a loupé la rencontre du week-end, face à Bordeaux. Après l'expulsion de Leonardo Balerdi contre les Girondins, son retour en défense centrale serait une bonne nouvelle pour l'OM, qui devra vraisemblablement se passer de Duje Caleta-Car, blessé aux adducteurs et qui a manqué les deux dernières rencontres de l'équipe.



A droite de la défense, Hiroki Sakai, qui était malade dimanche, devrait lui jouer contre Nice. Pol Lirola, qui n'est pas qualifié pour cette rencontre, sera absent, tout comme Akadiusz Milik et Olivier Ntcham, les recrues hivernales.



Dimitri Payet, qui a purgé ses deux matchs de suspension, devrait être de retour dans le onze de départ.