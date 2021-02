Le directeur général de l'OM, Hugues Ouvrard, a été interrogé par l'AFP sur le projet Agora OM, permettant un dialogue avec les supporters.





Selon lui, le club doit réagir aux incidents violents survenus à la Commanderie il y a une quinzaine de jours : "Les valeurs de l'OM n'ont pas changé, nous respectons la liberté d'expression, mais nous rejetons la violence, la brutalité, la haine. L'OM est un club populaire et doit le rester, nous n'avons aucune volonté de changer son ADN."



Dans La Provence, un dirigeant de l'OM, anonyme, a également précisé le but de la démarche, et la mise en demeure des groupes de supporters : "Il a été signifié une mise en demeure en vue de leur demander leurs observations suites aux graves incidents qui se sont déroulés à la Commanderie. Nous attendrons donc leurs observations pour envisager ce que le club décide de prendre comme mesure. C'est un processus très classique au regard des graves violences et dégradations qui se sont déroulées, comme ferait tout club responsable. Personne ne peut tolérer ces événements."



La direction a semble-t-il l'intention de frapper fort à l'encontre des groupes de supporters.