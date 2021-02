Patrick Guillou, consultant BeIN Sports spécialisé dans la Bundesliga, a évoqué pour La Provence le défenseur argentin, et Michaël Cuisance.





Les deux joueurs, prêtés à l'OM cette saison par deux clubs allemands (Dortmund, Bayern Munich), déçoivent. Patrick Guillou en sauve un des deux : "(Leonardo) Balerdi est pétri de talent. Il a été acheté 15 millions d'euros par Dortmund et vu le niveau exemplaire du scouting au Borussia, on peut imaginer que son profil et ses qualités avaient été définis... mais dans l'esprit de Lucien Favre (ex-coach de Dortmund, ndlr), il n'était pas prêt. (Michael) Cuisance, lui, avait démontré l'étendue de son talent à Mönchengladbach... Aujourd'hui, on est en droit de se poser la question. Il faut qu'il comprenne que le talent ne suffit pas."



Leonarod Balerdi dispose d'une option d'achat de 14 millions d'euros, et celle de Michaël Cuisance est de 18 millions. Le défenseur argentin de 22 ans a disputé 13 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, en se faisant expulser deux fois (contre Porto et Bordeaux) pour des fautes dues à de grossières erreurs de placement.



Michaël Cuisance (21 ans), après de bonnes entrées en jeu à son arrivée à l'OM, est rentré dans le rang, pour ne plus faire aucune différence. Il a joué 23 matchs cette saison, pour 0 but et 1 passe décisive.