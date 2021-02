Un journaliste évoque les démentis sur la vente

Le journaliste de Canal, Matthias Manteghetti, qui avait annoncé sur une chaîne du groupe Canal des négociations avancées pour la vente de l'OM, a écrit sur le sujet sur son compte Twitter.





"(Pas d'infos en plus sur la vente, promis (...) et merci aux messages drôles et bienveillants.) (...) Et aux géniaux scénaristes : pas d'histoire de cave, coffre, etc. mais certains montages étaient exceptionnels. Pour faire un point unique : les démentis sont entendus et seul l'avenir donnera des réponses. Pas besoin d'en rajouter, retour au foot et à l'explosion du crack (Ahmadou Bamba) Dieng" a conclu le journaliste.



Matthias Manteghetti n'a donc pas de nouvelles informations, et n'infirment pas les démentis des dirigeants de l'OM, lesquels visaient plutôt le journaliste indépendant Thibaud Vezirian, mis en demeure par l'OM à cause de ses révélations sur sa chaîne YouTube.



Le journaliste de Canal, qui n'a pas été mis en demeure, lui, ne revient pas sur ses précédentes déclarations sur la vente, et convoque le temps comme seul juge de paix.



Patience, donc.