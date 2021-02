Selon une étude, l'OM ne sera pas européen

L'observatoire du football CIES a produit un classement de la L1 pour cette saison, grâce à des statistiques.





Selon ce classement, qui se base sur plusieurs critères, comme "les tirs cadrés, les tirs depuis la surface (tentés ou concédés), la possession de la balle, ainsi que les passes réussies dans le tiers adverse et celle des adversaires dans son propre camp", l'OM ne finira pas sur le podium, ni à la 5e place, mais plus loin. Marseille serait en effet 7e, avec 54 points, juste devant Angers, Metz, Montpellier et Bordeaux. Lens, 6e, aurait deux points de plus que l'OM, alors que Lyon serait champion de France, devant le PSG et le LOSC. Monaco et Rennes échoueraient au bas du podium.



Espérons que les joueurs de l'OM fassent mentir les statistiques et les prévisions du CIES, et terminent européens à la fin de la saison. Cela permettrait de ramener un certain calme dans l'environnement du club.