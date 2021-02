Les élus réagissent aux annonces de l'OM

Martine Vassal, Samia Ghali et Benoît Payan ont réagi aux annonces faites par l'OM, ce lundi.





"L'OM c'est notre ville. C'est notre vie ! Les associations de supporters sont le coeur battant de notre club dans la ville, mais aussi en dehors. Jacques-Henri Eyraud et l'OM, ne vous trompez pas", a publié Martine Vassal, présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, sur Twitter. Son avis est partagé par Samia Ghali, maire-adjointe : "Il ne faut pas se tromper de combat ! Ce que les supporters attendent, ce sont des résultats pour l'OM et pas une dissolution déguisée de leurs clubs de supporters."



Benoît Payan, le maire, a indiqué qu'il avait écrit à Jacques-Henri Eyraud : "Les supporters sont l'âme du club. Leur mise en demeure par la direction est incompréhensible, il ne peut pas y avoir des dizaines de milliers de Marseillais qui payent les conséquences de quelques excités, déjà devant la justice. J'ai écrit à Jacques-Henri Eyraud pour qu'il calme le jeu." Jeremy Bacchi, Sénateur des Bouches-du-Rhône, compte en faire de même : "Non content d'être responsable de la situation chaotique du club, Eyraud veut vider le stade de ses supporters, pour un stade aseptisé. Mais il ne sait pas que l'on éteint pas une passion. L'OM c'est nous! Vivement la vente de l'OM. Je lui adresserai un courrier dès demain."



Pour rappel, l'OM a annoncé l'ouverture d'une concertation sur le supportérisme et a transmis un mail aux associations pour indiquer la prochaine rupture des conventions liées aux abonnements.