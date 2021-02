Pierre Ménès a souligné des points positifs après le nul obtenu par l'OM à Bordeaux, à neuf contre onze.





"On ne va pas en faire des tonnes sur le classique Bordeaux-Marseille qui a été une épouvantable purge, notamment en première période. Il ne s'est rien passé entre une équipe olympienne amoindrie et qui ne voulait pas prendre de buts et une formation girondine qui semblait plus concernée par son record d'invincibilité que par l'envie de gagner", a déclaré le journaliste de Canal sur son blog. Et de conclure : "Un match désespérant mais qui finalement, donne un petit sourire aux Marseillais, qui doivent trouver dans les circonstances actuelles et avec une équipe affaiblie au coup d'envoi des motifs d'espérer pour les semaines à venir..."



L'OM est pour l'instant dans une spirale négative et rien ne lui paraît favorable. Espérons un rapide retournement de situation.