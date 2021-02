Riolo demande aux supporters de faire partir Eyraud

C'est peu de dire que Daniel Riolo n'a pas apprécié le spectacle proposé par les Bordelais et les Marseillais, dimanche soir. Il souhaite que les supporters parviennent à faire partir les dirigeants respectifs des deux clubs.





"Grosse affiche Bordeaux-OM. Ce sont deux clubs importants quoi. Tu n'as pas le droit de proposer un match pareil. Y'a rien ! Tu joues avec onze supporters bordelais, onze supporters marseillais, même pas pro, ils vont plus se donner sur le terrain. Juste parce que les gars vont connaître l'histoire de ce match-là. Les supporters de ces clubs-là, qui ne s'aiment pas, ont juste un point commun en ce moment c'est qu'ils détestent respectivement la direction des deux clubs. La direction que sont en train de prendre ces deux clubs. Ils se retrouvent dans la détestation qu'ils ont de leur présidence. Comment veux-tu ne pas les comprendre ? T'as juste envie de les retenir, ne faites pas les cons les gars. N'allez pas devenir violent, trouvez le moyen de faire tomber cette direction, je ne sais pas comment. Désertez les stades, boycottez, faites des manifestations... Mais ce n'est pas possible, on ne peut pas avoir deux clubs aussi importants en France dans des situations aussi déplorables. Ça, c'est un drame !" a lâché le journaliste sur l'antenne de RMC.



Quand il parle de direction, on peut bien sûr penser que Daniel Riolo fait référence à Jacques-Henri Eyraud, plutôt qu'à Pablo Longoria.