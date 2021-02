Pape Gueye (22 ans) a donné son avis sur le match nul obtenu par l'OM à Bordeaux (0-0). Il a rappelé que la saison était loin d'être terminée.





"Nous sommes venus chercher les trois points malheureusement, on n'a pas pu. Nous avons été solides défensivement, il y a eu des faits de jeu, les deux rouges. Nous avons montré un bel état d'esprit qui nous avait manqué lors des matches précédents. Nous avons bien bossé en équipe. À neuf contre onze, nous avons obtenu un match nul. Nous sommes un grand club, nous devons viser le plus haut possible, la saison est loin d'être finie, nous allons tout faire pour gagner les matches qui arrivent", a déclaré le milieu de terrain face à la presse, après la rencontre.



Sur le papier, l'équipe phocéenne paraît capable de rivaliser avec toutes les formations de Ligue 1. Espérons un sursaut, ces prochaines semaines.