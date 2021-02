Jean-Louis Gasset a donné son avis sur la prestation réalisée par ses joueurs face à l'OM. Il a quelques regrets.





"On a fait une première mi-temps pendant laquelle on était bien dans l'état d'esprit et dans le match. Mais, lors des vingt à vingt-cinq dernières minutes, alors qu'on avait la (double) supériorité numérique, on n'a pas su jouer rapidement, on n'a pas su passer par les côtés. On a manqué deux trois situations, dont un poteau (Hwang). On avait l'impression qu'on ne pourrait pas marquer de but", a déclaré l'entraîneur des Girondins après la rencontre.





"On n'a pas su dédoubler"

Et de poursuivre : "Quand vous jouez contre un bloc de huit joueurs plus le gardien, il faut être rapide dans la transmission et passer par les côtés. Ce n'est pas le fort de notre équipe, car il n'y a pas eu beaucoup de centres, sauf celui d'Oudin pour Hwang. Le reste du temps, on n'a pas su dédoubler. On est dans le dur, mais on a pris un point. On avance doucement."



À onze contre onze, il n'est pas évident que ces Girondins auraient tenu 90 minutes.