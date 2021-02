Nasser Larguet a souligné l'état d'esprit affiché par son équipe, après le nul rapporté de Bordeaux, à neuf contre onze.





En conférence de presse, le technicien marseillais a évoqué les expulsions de Dario Benedetto et Leonardo Balerdi : "J'étais convaincu de la solidarité de mes joueurs et c'était peut-être un mal pour un bien, pour montrer que, si on n'a pas gagné ces trois points, on a gagné une équipe. J'ai vu une équipe valeureuse et solidaire." Il était convaincu que ses joueurs pouvaient tenir, malgré les circonstances : "A onze contre onze il y avait largement la place pour revenir avec les trois points, même si la première mi-temps n'était pas aboutie. Malgré les deux expulsions, j'avais foi envers mes joueurs, pour revenir au moins avec le nul."





"On peut être hermétique à neuf contre onze"

Il a le sentiment d'avoir obtenu un bon résultat : "On l'appelle comme on veut. C'est le sentiment du devoir accompli par mes joueurs. L'équipe a montré qu'elle avait de l'expérience au niveau défensif, on va s'appuyer dessus. On peut être hermétique à neuf contre onze. À égalité numérique, on doit mieux faire dans la maîtrise technique. Notre première période n'était pas aboutie, on a fait beaucoup trop d'erreurs techniques. Le début de la seconde était très intéressant avec notre grosse occasion. Derrière, le contre a amené la première expulsion (Balerdi). On a essayé de faire du jeu, mais il y a eu la seconde expulsion derrière (Benedetto)", a-t-il ajouté.



Avant les cartons rouges, l'OM a bénéficié d'une opportunité assez incroyable d'ouvrir le score. Espérons plus d'efficacité, ces prochaines semaines.