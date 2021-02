Adli flatté de l'intérêt de l'OM

Le milieu de terrain de Toulouse, âgé de 20 ans, a évoqué son mercato d'hiver en conférence de presse.





Amine Adli était pisté par l'OM cet hiver, mais son président, Damien Comolli, l'a retenu : "C'était nouveau pour moi d'être sollicité mais avec mes agents et ma famille, on a bien géré ça. J'ai gardé la tête froide. Ce n'était pas une situation difficile à vivre parce que je connaissais mon choix : rester. Et on le voit bien car je suis ici. Comment ai-je géré tout ça ? Tout d'abord, on est flatté, parce que c'est l'Olympique de Marseille. On se dit que ce qu'on réalise, ça doit être pas mal. Mais il faut garder la tête froide et concentrée sur les objectifs du club."



Cette saison, Amine Adli a disputé 22 rencontres de L2 avec le TFC, pour 6 buts et 4 passes décisives. Le Français, milieu de côté (droit), a un contrat jusqu'en 2022 avec son club.