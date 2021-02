Ménès a une théorie sur la venue de Sampaoli

Le consultant de Canal lie la possible arrivée du coach argentin à l'éventuelle vente du club.





"La venue de Jorge Sampaoli ? Je trouve ça complètement con personnellement. Si (Frank) McCourt et (Jacques-Henri) Eyraud font venir un mec comme ça, même s'il s'est totalement planté en Argentine (avec la sélection, ndlr), ce n'est certainement pas pour vendre le club 15 jours plus tard. Son arrivée sonnera le glas de toutes les rumeurs qui peuvent fleurir un peu partout. Si les repreneurs ont un autre entraîneur en tête, il (Jorge Sampaoli) ne va pas venir pour 15 jours" selon Pierre Ménès.



Si cet argument peut s'entendre, on peut aussi penser que l'arrivée d'un nouveau coach, plus expérimenté que l'intérimaire Nasser Larguet, permettrait d'accroître les chances de redresser l'équipe, d'accrocher une place européenne en L1 et d'avoir ensuite de bonnes bases sportives pour une éventuelle vente, ces prochaines semaines ou cet été. On peut notamment penser qu'une équipe européenne aura plus de chances d'attirer de bons joueurs, l'été prochain, qu'une équipe qui ne l'est pas. Une donne à même de séduire d'éventuels repreneurs.