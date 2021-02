Diaz préfère que l'OM n'aille pas en Coupe d'Europe

Le consultant Kevin Diaz a émis un souhait relatif au classement de l'OM en L1 cette saison.





Sur la radio RMC, l'ancien milieu de terrain professionnel a clairement affirmé vouloir que l'OM termine au-delà de la 5e place : "Si le président (Jacques-Henri Eyraud) reste, il y a deux solutions. Peut-être que si un nouvel entraîneur arrive, c'est mieux que l'OM ne se qualifie pas pour l'Europa League. Il va pouvoir travailler dans la semaine et va éviter de se faire humilier (en Coupe d'Europe). Ce n'est pas un discours que j'apprécie. (André) Villas-Boas avait raison une semaine avant son départ que l'année prochaine serait l'année 0. Il va falloir repartir de la base. Pour un entraîneur, c'est bien d'avoir un match par semaine et on le voit avec Lyon cette année."



Kevin Diaz souhaite donc que l'OM n'aille pas en Europa League pour "se faire humilier". C'est pourtant le dernier club français a avoir atteint la finale de cette compétition, en 2018.



Les supporters marseillais espèrent, eux, que l'OM va se relancer ces prochaines semaines, pour accrocher la cinquième place, et repartir sur de bonnes bases la saison prochaine.