Dhorasoo préfère Vieira à Sampaoli

L'ancien milieu de terrain du PSG, Vikash Dhorasoo, fustige l'intérêt de l'OM pour Jorge Sampaoli.





"Je ne comprends pas l'engouement autour de (Jorge) Sampaoli. Moi, le dernier souvenir que j'ai de lui, c'est avec l'Argentine : un mec surexcité et incapable d'amener l'Argentine à bien jouer. Il a gâché cet effectif. A part être un meneur d'hommes et avoir (Marcelo) Bielsa (ancien coach de l'OM) comme référence, je ne sais pas ce qu'il vaut vraiment. Je préfère Patrick Vieira" a-t-il confié sur La Chaîne L'Equipe.



Pour rappel, Vikash Dhorasoo et Patrick Vieira ont joué ensemble en Equipe de France. Patrick Vieira, coach depuis 2016, n'a jamais rien gagné dans sa carrière, au New York Red Bulls et à Nice, et il s'est fait virer du club azuréen cette saison. Jorge Sampaoli, lui, a mené le Chili à la victoire finale en Copa America en 2015, face à l'Argentine de Lionel Messi, et a remporté la Copa Sudamericana (équivalent sud-américain de la Ligue Europa) en 2011, avec l'Universidad de Chile.