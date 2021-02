Le journaliste de L'Equipe, Etienne Moatti, pense que l'OM peut faire son retard sur les équipes du haut de tableau.





"L'OM dans le top 5, bien sûr que c'est faisable. Je sais bien qu'on est dans une période d'OM-bashing. Maintenant, Marseille a deux matchs en retard et cinq points de retard sur la cinquième place, avec une quarantaine de points à distribuer d'ici à la fin de la saison. Considérer que c'est infaisable et impossible que Marseille prenne la cinquième place à Rennes, ça me paraît ahurissant. Bien sûr que c'est faisable. Au niveau du jeu, il y a un gouffre entre Marseille et les quatre premiers (LOSC, Paris, Lyon, Monaco). Pour la cinquième place, c'est 50-50 avec Rennes."



En effet, si l'OM retrouve de l'allant après des semaines compliquées, la cinquième place est un objectif tout à fait envisageable pour le club, d'autant plus que l'un des matchs en retard de l'équipe est contre Rennes (en plus de Nice).



Ce soir, face à Bordeaux (11e), l'OM (10e) devra s'imposer pour commencer à refaire son retard. De son côté, Rennes reçoit l'AS Saint-Etienne (15e) à 15h.