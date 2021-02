Le président de l'Atlético Mineiro compte sur Sampaoli

Sergio Coelho, le président de la formation brésilienne, a été interrogé sur un éventuel départ de son coach.





"Nous comptons sur (Jorge) Sampaoli pour 2021. Nous n'avons eu de contact avec aucun autre entraineur, encore moins avec un coach qui est en lice pour une place en Copa Libertadores et disputera la finale de la Copa do Brasil dans quelques jours (Renato Gauchô, ndlr). Et c'est encore moins le cas pour notre directeur (sportif), compétent et avec beaucoup d'expérience. Jamais il ne contacterait un entraîneur qui se trouve dans une telle position" a-t-il affirmé à ESPN Brésil.



Renato Gauchô entraîne la formation brésilienne de Gremio, et était cité par la presse pour remplacer Jorge Sampaoli, lequel est la piste prioritaire pour le banc de l'OM. En fin de contrat en décembre 2021, l'ancien entraîneur de l'Argentine et du FC Séville pourrait rejoindre l'OM à la fin du mois de février, quand le championnat auriverde sera terminé.