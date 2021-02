Sampaoli à l'OM ? MacHardy pas emballé

Jonatan MacHardy n'est pas convaincu par l'idée de nommer Jorge Sampaoli au poste d'entraîneur de l'OM.





"Je ne suis pas sûr que ce soit un si bon entraîneur que ça. C'est vrai qu'il a ce côté fils spirituel de Bielsa. Les deux trophées qu'il gagne avec le Chili, il a bien profité du travail de fond entamé par Bielsa, qui lui a amené sur un plateau la génération dorée des Vidal, Medel, etc. Il a bien profité de ces joueurs. À Séville, il a fait six bons mois, mais c'est très vite parti en cacahuètes... Et avec l'Argentine, ce n'était vraiment pas bon. Sur le papier, la piste Sampaoli est séduisante oui. Mais est-ce que c'est le bon entraîneur pour construire sur la durée dans un contexte difficile ? Je ne pense pas... Le caractère, ça ne suffit pas", a lancé le journaliste dans l'After.



Selon certaines sources, les négociations se sont accélérées, ces dernières heures.