Hervé Bercane a affiché son soutien à Thibaud Vézirian, lequel a été mis en demeure par l'OM. Il a aussi donné des précisions sur ses sources, lesquelles proviendraient du milieu des affaires.





"D'après ce qui vient à mes oreilles, parce que moi je ne suis pas journaliste, je suis juste à la convergence de quelques sources, c'est que le retard serait dû au package avec le stade. Il y aurait des points très spécifiques, parce que le montage juridique du stade est compliqué. C'est la ville qui paye une mensualité à une société qui a fait des travaux, et puis vous savez on n'achète pas un T2 à La Capelette, là. Les contrats, c'est des 200-300 pages. Il faut les faire en Anglais, peut-être en Arabe aussi, donc je ne vous dis pas la paperasse qu'il y a", a-t-il déclaré sur la chaîne Youtube Forza OM TV.





"Thibaud a vérifié dans les pays adéquats"

Et de poursuivre : "Je n'ai rien, je n'ai pas d'information. Je ne suis pas à la source. Vous savez avec Thibaud, on se connaît depuis quinze ans. Quand il m'en a parlé, il y a à peu près dix mois, il m'a dit "Hervé on m'a amené ça". Contrairement à ce que croit Monsieur Eyraud, s'il nous regarde, il n'a aucune source à Marseille. Maintenant je peux le dire, ça vient de la place de Londres et de Paris. Du milieu des affaires. Et après Thibaud a vérifié dans les pays adéquats, c'est-à-dire ceux qui sont évoqués, l'Arabie Saoudite et Dubaï. C'est un journaliste, pas un Youtubeur comme j'ai lu. Il a travaillé pour le groupe TF1, LCI, Cnews, Hanouna... Puis il a trouvé sa voie en étant prestataire dans divers médias. Il a interviewé Zinedine Zidane pour Orange. Il a un CV, parce que vous savez c'est très facile de dénigrer quelqu'un. C'est une grande personne, ce n'est pas un gamin de 22 ans. Je lui ai juste dit "mon ami je sais que tu ne racontes pas de crack, si on est venu te voir, je te crois. Par contre, ne te fais pas manipuler, parce que des manipulations, à ce niveau, il peut y en avoir. Quelqu'un peut lui donner une information pour l'amener à un endroit, lui comme nous ne capterions pas. (...) Une mise en demeure pour un journaliste, ça va loin. Ça veut dire quoi, que la prochaine fois qu'il y a un mercato et qu'on annonce un joueur, il va y avoir une mise en demeure ? Pourquoi lui ? Mais parce qu'il n'est pas adossé à un grand groupe, tout simplement. (...) Lui, c'est du monde politique et des affaires qu'il tient ses informations."



Le démenti de l'OM ne paraît pour l'instant pas suffisant à faire taire les rumeurs.