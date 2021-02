Bordeaux-OM : les Ultramarines vont rendre visite à leurs joueurs

Le groupe des Ultramarines 1987 a prévu de rendre visite à leurs joueurs, avant le match Bordeaux-OM.





"Cette fois, c'est la visite la plus importante. Ça va être les retrouvailles de deux entités indissociables et qui sont l'essence même de ce sport. Cette crise terrible a au moins le mérite de prouver que le foot sans supporters n'a plus de saveur. On se manque beaucoup. Marseille est notre ennemi historique, il y a cette envie de prolonger la série, mais il faut surtout bien finir la saison, être le plus haut au classement et faire sentir aux joueurs qu'ils ne sont pas dans n'importe quel club et que les supporters sont toujours là", a déclaré le porte-parole du groupe de supporters, Florian Brunet (propos relayés par But Football Club).



Pour rappel, l'OM n'a plus gagné à Bordeaux depuis 1977.